Prevén subir los impuestos a bebidas alcohólicas

La Cámara de Diputados prevé hacer modificaciones para aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas en el Paquete Económico de 2027; incluso, ya existen propuestas de varios diputados, afirmó Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“Nosotros esperamos que algunos (impuestos) puedan actualizarse, pero en el sentido de que es un paquete responsable, nosotros sentimos que el esfuerzo se tendría que hacer sobre todo en como hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? con las bebidas azucaradas. Es decir, hay un tema de salud. A partir de ese tema de salud, tendríamos que revisar dónde ajustamos. Ya hay propuestas de varios diputados”, comentó.

Al legislador de Morena se le preguntó directamente si en esas modificaciones que se prevén están contempladas las bebidas alcohólicas, a lo que respondió que también se incluirán como parte de una política de salud.