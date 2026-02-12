Prevén temporada de incendios forestales agresiva

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) analizados por El Universal, en 2025 México registró 7 mil 16 incendios forestales que afectaron un millón 230 mil 212 hectáreas. Aunque el número de siniestros fue menor al del año previo, la superficie dañada resultó más extensa.

La coordinadora de Conservación y Restauración de la Conafor advirtió que, según la estadística histórica, los incendios en el mundo son cada vez más agresivos en intensidad y severidad, hecho por el que este 2026 prevé condiciones meteorológicas adversas en el país que obligan al organismo a reforzar la prevención y la preparación de combatientes.

Los datos fueron expuestos en la Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2026, donde autoridades federales y estatales informaron que ya se adiestra a mil 500 elementos para fortalecer las capacidades técnicas y operativas en el combate seguro del fuego.

La coordinadora nacional de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que más del 95 % de los incendios forestales en el país tienen causas humanas, por lo que la prevención es un componente central de la política pública.

En la reunión participaron dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las autoridades señalaron que durante los próximos meses se enfocarán en acciones de planeación, capacitación y promoción de la cultura de prevención ante el inicio del periodo crítico de incendios forestales.

