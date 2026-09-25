Prevenir y combatir el feminicidio

El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. De acuerdo con los registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al corte del mes de julio de 2026 se contabilizaron 380 víctimas de feminicidio a nivel nacional, cifra que conforma las carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías de las 32 entidades del país.

Recientemente ha conmocionado a la nación el feminicidio de una estudiante originaria de España, alumna de Educación Infantil en la Universidad de Granada, que viajó a México hace un mes para realizar una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía de Morelos informó que desde el primer momento activó el protocolo de feminicidio para investigar el hecho.

Es indignante y muy lamentable que este tipo de crímenes sigan sucediendo; visibilizar un hecho negativo, no implica normalizarlo, es la oportunidad para lograr la no repetición, por eso siempre es condenable este atroz suceso.

El Ejecutivo federal, encabezado por la primera presidenta en la historia de la patria, Claudia Sheinbaum Pardo, ha implementado acciones contundentes para hacer frente a este flagelo social. Durante años, el Congreso de la Unión no contó con facultades constitucionales para legislar a nivel nacional en materia de feminicidio.

Ante ello, presentó una iniciativa para reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución, para otorgar al Congreso la facultad expresa para legislar en la materia, pues, aunque la legislación penal de las 32 entidades federativas tipifica el feminicidio, este no es homogéneo.

Asimismo, el 22 de julio, el Ejecutivo federal presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Feminicidio, que fue turnada a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia, y de Estudios Legislativos Primera del Senado.

El 18 de agosto, las comisiones para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera iniciaron los trabajos de las “Mesas de diálogo para el análisis y formulación de propuestas respecto de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio”. Adicional a ello, se han realizado siete mesas de diálogo con distintos sectores de la población y organizaciones de la sociedad civil.

Pronto el Congreso concluirá el análisis y dictaminación de la iniciativa de Ley General en materia de feminicidio, con su emisión se contará con un marco legal más sólido, capaz de responder con sensibilidad, firmeza y compromiso a la exigencia de justicia, verdad y protección para las mujeres.

El delito de feminicidio se abatirá con un marco jurídico adecuado como el que se está generando en el Congreso y además implementando los ejes estratégicos marcados por la presidenta como la atención a las causas y la mayor coordinación de los tres niveles de gobierno.

Desde la Secretaría de las Mujeres además, se impulsa políticas de prevención y atención de la violencia feminicida, que se instrumentan a través de los Centros LIBRE; los Centros de Justicia para Mujeres; los Espacios de Refugio; la Línea de Mujeres 079, opción 1 y las Abogadas de las Mujeres.