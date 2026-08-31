Previo a informe, Sheinbaum destaca atención a baches

Como parte de su Segundo Informe de Gobierno que presentará el martes 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó obras en infraestructura carretera, así como la atención a baches en la red carretera federal.

Mensaje

En un spot difundido en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno construye y rehabilita 78 puentes, 709 kilómetros de nuevas carreteras y 135 caminos artesanales.

“Además, estamos quitando los baches de la red carretera federal. Con honestidad, damos resultados”, señaló en su mensaje.

“¿Sabes qué pasa cuando un camino está en buenas condiciones? Llegas seguro y pasas más tiempo con tu familia”, refiere en las imágenes mientras se proyectan imágenes de la inauguración del Puente Nichupté en Cancún que inauguró en mayo pasado.