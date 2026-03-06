Previo al 8M, blindan Palacio Nacional

A tres días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo, alrededor de Palacio Nacional comenzó la instalación de vallas para resguardar el recinto histórico.

Trabajadores de la Ciudad de México comenzaron con la instalación de las barreras de acero, de más de dos metros de altura, también alrededor de la Catedral Metropolitana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo el miércoles que era probable que se blindara el Palacio Nacional, ante las protestas de las colectivas de mujeres.

En su conferencia mañanera del 4 de marzo, aseguró que “hay muchos avances” para las mujeres en México, pero “obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”.

“Es probable que se blinde Palacio Nacional”, dijo la mandataria federal al señalar que en las movilizaciones del 8M participan integrantes el bloque negro y otros grupos que buscan dañar el recinto histórico.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres, ponemos estas vallas”, señaló.

Por otra parte, Ana Dora Cabrera Vázquez se encadenó el jueves en una de las puertas de Palacio Nacional, en exigencia para que la dejen entrar a las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabrera Vázquez, quien en julio de 2023 irrumpió en una conferencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que el equipo de Presidencia le niega dar cobertura a la presidenta Claudia Sheinbaum.