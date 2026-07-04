PRI acusa aumento de fraudes digitales

Ante el incremento de la extorsión telefónica y el fraude digital en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado exhortó a las autoridades federales y estatales al fortalecimiento de las estrategias permanentes de prevención, información, investigación y combate contra estos delitos, responsables de afectaciones al patrimonio y la seguridad de millones de familias mexicanas.

Advirtieron que las organizaciones delictivas han sofisticado sus métodos mediante técnicas de ingeniería social, phishing, smishing, vishing, clonación de cuentas de mensajería, falsos secuestros, ofertas de empleo fraudulentas, inversiones falsas e incluso el uso de Inteligencia Artificial (IA) para la creación de audios y videos manipulados que facilitan el engaño a las víctimas.

Por ello, exhortaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades estatales al fortalecimiento de las campañas de prevención, la cultura de la ciberseguridad, la coordinación institucional, la investigación especializada y los mecanismos de identificación, monitoreo y bloqueo de números telefónicos y plataformas utilizadas para la comisión de extorsiones y fraudes digitales, con pleno respeto a los derechos humanos y la protección de los datos personales.