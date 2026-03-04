PRI acusa persecución por detención de Barrón en NL

Tras la detención de la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, el PRI acusó que el gobierno de Morena, en alianza con Movimiento Ciudadano (MC), ha emprendido una persecución política operada desde el poder para golpear al priismo rumbo a las elecciones de 2027.

El partido tricolor advirtió que el oficialismo en Nuevo León está actuando de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar a una mujer que ha sido firme frente a los abusos del gobierno”.

“Karina ha señalado errores del poder, ha denunciado excesos y no ha guardado silencio. Hoy intentan convertir un proceso judicial en arma política. La presunción de inocencia es un derecho constitucional”, agregó.

De acuerdo con el PRI, se ha emprendido un golpeteo mediático y una narrativa construida desde el poder para dañar antes de que exista una resolución judicial sobre el caso, ya que, dijo, la medida cautelar que la funcionaria estatal enfrenta no es una sentencia definitiva.