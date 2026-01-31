PRI adelanta voto y rechaza la ley electoral

Senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acordaron rechazar la reforma electoral de Morena y la 4T a la que calificaron como “Ley Maduro”, ello de cara al periodo de sesiones que inicia este 1º de febrero.

Al iniciar la V Reunión Plenaria para definir la Agenda Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Trabajos de la LXVI Legislatura, encabezados por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, se acordó rechazar la “Ley Maduro”.

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que están firmes y de pie, listos para dar resultados, defender a las familias mexicanas y llevar a las Cámaras las preocupaciones y el sentir del pueblo de México.

En la sede nacional del partido, y acompañado por la secretaria general del CEN, Carolina Viggiano, destacó que el actual es un momento importante para seguir confirmando, reafirmando y demostrando que el PRI es la opción en la oposición.

Por su parte, el coordinador de los senadores, Manuel Añorve, advirtió que hoy es un momento crítico para la democracia en México. La situación, dijo, corresponde a un embate constante de Morena contra las instituciones. Señaló que habrá una postura firme de su grupo parlamentario frente a iniciativas que implican riesgos para el Estado de derecho.

Entre ellas, citó, se encuentra la llamada “Ley Maduro” y la propuesta de jueces sin rostro. Ambas medidas, indicó, resultan contrarias a los derechos humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país. Adelantó que se dará continuidad de las denuncias ante cualquier intento de debilitamiento del marco legal y de concentración del poder.