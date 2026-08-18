PRI denuncia a Andy López por campaña anticipada

La dirigencia estatal del PRI presentó una denuncia ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andrés Manuel López Beltrán y Morena, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, derivados de los recorridos territoriales que realiza en municipios que integran el Distrito 06 Federal.

La denuncia fue promovida por el presidente de este instituto político en Tabasco, Miguel Barrueta Cambrano, y en cuyo documento entregado a la autoridad electoral acusa que López Beltrán inició una estrategia sistemática de posicionamiento electoral antes de los tiempos legales, luego de anunciar su intención de buscar una candidatura a diputado federal por el Distrito 06.

Barrueta Cambrano afirmó que no se trata simplemente de recorridos partidistas, sino de una estrategia territorial para posicionar anticipadamente a López Beltrán frente al electorado, mientras Morena no habría frenado estas actividades y públicamente se ha referido a él como el único militante interesado en competir por el Distrito 06.