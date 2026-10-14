PRI en pláticas con el PAN para alianza: Alito Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aseguró que dicho partido político mantiene conversaciones con el PAN y con dirigencias de fuerzas políticas locales con el fin de construir una alianza, la cual deje competir en mejores condiciones contra Morena.

En entrevista, comentó que la oposición puede disputar las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 e hizo hincapié en que una de las prioridades será impedir que Movimiento de Regeneración Nacional conserve la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Además, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a vigilar el proceso electoral 2026-2027 y evitar intentos de intervención de autoridades estatales en la organización de los comicios.

Moreno aseguró que las divisiones entre Morena, el PT y el PVEM pueden abrir oportunidades para la oposición. Como ejemplos, mencionó Zacatecas y la Ciudad de México, donde consideró que una candidatura competitiva, la unidad partidista y el trabajo territorial pueden modificar el panorama electoral.