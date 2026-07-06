PRI exige garantizar protocolos de seguridad

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que la muerte de cuatro personas durante los festejos convocados por el Gobierno de la Ciudad de México representa una advertencia de lo que no puede repetirse de cara a la organización de los eventos masivos del Mundial.

En un comunicado de prensa, señaló que quienes convocan a la ciudadanía también asumen la responsabilidad de garantizar su seguridad, por lo que advirtió que resulta inadmisible que el gobierno intente deslindarse argumentando que nadie fue obligado a asistir a Paseo de la Reforma.

“Si el gobierno organiza un evento, tiene la obligación de prever los riesgos, implementar protocolos de Protección Civil, controlar los accesos y cuidar la vida de las personas. No puede minimizarse la muerte de cuatro mexicanos ni escudarse en que asistieron más de un millón de personas; no debió morir nadie”, sostuvo.