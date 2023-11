PRI, PAN y PRD dispuestos al diálogo en Nuevo León

Las dirigencias estatales del PRI, PAN y PRD, así como los grupos legislativos de los dos primeros partidos políticos (el sol azteca no tiene diputados locales), expresaron su “total disposición” de atender el llamado que organismos empresariales y organizaciones de la sociedad hicieron al Gobierno Estatal y a dichas fuerzas políticas para avanzar en la gobernabilidad y el respeto al Estado de derecho.

La convocatoria al diálogo que hizo el sector privado se dio ante la confrontación que han sostenido los mencionados partidos y el gobernador Samuel García, la cual se recrudeció en últimas fechas por la designación de un gobernador interino, a raíz de la licencia que pidió Samuel García para separarse del cargo y dedicarse a su precampaña y campaña por la Presidencia de la República.

Como se ha informado, García Sepúlveda se separó de la gubernatura el lunes y dejó como encargado de despacho al secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, desde el 20 de noviembre al 18 de enero de 2024, situación que anticipa una nueva confrontación que podría escalar a niveles de mayor belicosidad entre las partes, ya que por resolución de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la designación del gobernador interino, Arturo Salinas, es improcedente —como demandó el Gobierno Estatal—; corresponde al Congreso elegir a un nuevo gobernador interino, para que ocupe la gubernatura del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024.

Sin embargo en el Gobierno Estatal advirtieron que se podría blindar con elementos de Fuerza Civil el Palacio de Gobierno, para impedir que el 2 de diciembre ingrese al despacho del Ejecutivo el nuevo gobernador interino, si es que se trata de alguien que no milita en Movimiento Ciudadano (MC) o no es aceptado por Samuel García y su equipo. Y Navarro promovió un amparo a fin de que no intervengan para impedir su ingreso al despacho, la Agencia Estatal de Investigaciones, ni las Policías Municipales de gobiernos priistas o panistas de la zona metropolitana.

En ese contexto, y mientras el Congreso analiza perfiles de personalidades que llenarían los requisitos que exige la ley, las cámaras empresariales Caintra, Coparmex, Canaco y política de nuestro estado”.