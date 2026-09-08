PRI pide una oposición unida tras encuesta

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, afirmó que la encuesta que este lunes publicó El Universal sobre las preferencias electorales revela la necesidad de que los partidos de oposición vayan juntos a la elección de 2027.

La senadora señaló sin embargo que los resultados de ese ejercicio también demuestran que Morena registra una fuerte caída.

“Mira, yo creo que hay varias lecturas. La primera es que Morena perdió 30 puntos. Esa es la primera. Eso es importante. La segunda es: esto solo deja claro una cosa, las oposiciones tenemos que ir juntas. Eso no debe caber ninguna duda”, advirtió.

“Yo creo que estamos frente a una película y que todos los días tenemos que ver un capítulo distinto. Entonces, simple y sencillamente, también debo decir, muchas encuestas ya no reflejan la realidad, porque la población también aprendió a mentir. Pues si sus gobernantes mienten, ¿por qué la población no?”, recalcó.

Señaló que la oposición en México no compite contra un partido, sino contra “una mafia” y contra el narco.

Viggiano sostuvo que mientras la sociedad no vea que hay una unión de fuerzas de la oposición va a seguir percibiendo que el oficialismo está fuerte.