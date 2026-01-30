PRI realizará hoy reunión plenaria de legisladores

Los legisladores del PRI realizarán su reunión plenaria, hoy viernes 30 y el sábado 31 de enero, encabezados por su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, y la secretaria general, Carolina Viggiano Austria, así como los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y en el Senado de la República, Manuel Añorve.

El encuentro, previo al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, se llevará a cabo en la sede nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, en donde definirán los temas de su agenda legislativa para los trabajos parlamentarios que inician este 1 de febrero.

En un comunicado, el PRI informó que entre los temas de interés que abordarán se encuentran seguridad, economía, finanzas públicas, así como la problemática en salud, educación y el campo.

La dirigencia nacional del PRI y sus legisladores ratificaron su compromiso “para atender las necesidades de las y los mexicanos y construir una alternativa seria frente a los grandes problemas nacionales”.