PRI suma a Rosario Robles para 2027

Luego de que Morena anunció que en junio próximo iniciará su proceso para definir a los “Coordinadores de la Transformación” rumbo a las elecciones de 2027, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, presentó a los “Defensores de México”, nueva figura dentro del partido para recorrer el país y “defender el voto y la democracia”.

Acompañado de Rosario Robles, anunció que el partido “abrirá las puertas” para que las candidaturas las elecciones de 2027 puedan ser ocupadas por representantes de la sociedad civil, con el objetivo de sacar a Movimiento de regeneración Nacional (Morena) del gobierno.

“Hemos emitido una convocatoria, respetando las normas electorales y nuestras leyes, de abrir el partido de par en par. Aquel que quiera defender a México será bienvenido, sea priista o no sea priista. Hoy la militancia del PRI pasa a ser la militancia de México”, expresó en conferencia de prensa.

Según el priista, este proyecto será un espacio amplio para cualquiera que busque defender al país, con una ciudadanía organizada que le haga frente, con unidad, a “un gobierno que divide” como el de la llamada 4T.

“Rosario Robles es una mujer valiente, es una mujer honesta, íntegra. Estará aquí, para luchar juntos, para defender a México”, dijo.