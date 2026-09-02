PRI va a ganar en 2027 con coalición: “Alito” Moreno

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado a todos los partidos y legisladores “libres” a formar un gran frente opositor para derrotar a Morena y quitarle la mayoría en el Congreso en las elecciones federales de 2027.

Al fijar la postura del tricolor con motivo de la presentación del Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el dirigente priista advirtió al PAN y a Movimiento Ciudadano que ante la difícil situación que vive el país no es momento de mezquindades ni de cálculos políticos, sino de unirse para enfrentar al régimen “corrupto” de Morena.

Dijo que a ocho años de haber iniciado los gobiernos del partido guinda, el saldo es un país dividido, fracturado, endeudado, estancado y sumido en la violencia.

“Este gobierno no tiene proyecto de nación, ni respuestas, ni oficio, ni rumbo. Lo que sí tiene ahora es el repudio de las y los mexicanos y el más grande desprestigio a nivel internacional, porque hoy su consigna es acabar con los medios de comunicación libres, destruir las voces de la oposición, cancelando las libertades más elementales en nuestro país”.

En su convocatoria a un gran frente opositor, Alejandro Moreno advirtió que en México no hay lugar para la indiferencia, porque el país demanda valentía para enfrentar al gobierno antidemocrático.

“Por ello, desde esta máxima tribuna convoco y llamamos a todos los partidos políticos de vocación opositora, a propios legisladores libres, que deben de tener ustedes, que están viendo cómo se cae el país a pedazos como lo ven millones de mexicanas y mexicanos. Los convoco y los llamamos a unirnos en un solo gran frente opositor para que en una alianza para defender a México ganemos las elecciones y regresemos la paz, la armonía y la tranquilidad a nuestro país”.

El dirigente tricolor reconoció que en el pasado su partido, siendo gobierno, cometió errores, pero prometió que “no los volveremos a cometer”.