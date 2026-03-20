PRI, Verde y MC destapan perfiles para contienda 2027

Los partidos PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano destaparon a posibles perfiles y comenzaron sus movimientos para elegir a los más aptos para ganar en la contienda electoral del 2027.

En dichas elecciones se van a renovar 17 gubernaturas y entre las figuras de los partidos destacan nombres como Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García y Ruth González Silva, esposa del de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Manuel Velasco, coordinador del Verde en el Senado, destapó a varias personalidades para los diferentes estados que tendrán elecciones en el 2027: Ruth González Silva para San Luis Potosí, senador Waldo Fernández en Nuevo León, senadora Jasmine Bugarín para Nayarit, senadora Karen Castrejón en Guerrero, diputado Ricardo Astudillo en Querétaro, diputado Carlos Puente en Zacatecas.

El dirigente de MC, Jorge Álvarez Máynez, destapó el nombre de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, para competir en las elecciones.

Máynez reveló otros siete nombres para abanderar los valores del partido y competir por la gubernatura de Nuevo León, actualmente naranja.

El actual senador Luis Donaldo Colosio, hijo del fallecido excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Marta Herrera, actual titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud. Miguel Ángel Flores Serna, secretario general del gobierno, entre otros.

Como parte de su estrategia y en busca de la “defensa del país”, Alejandro Moreno presentó a 50 “Defensores de México”. Como parte de la estrategia, ayer también se nombró a Rosario Robles como coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México.