PRI Yucatán descarta que su registro esté en riesgo

El coordinador nacional de afiliación y registro partidario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Villalobos García, descartó que ese partido esté en riesgo de perder su registro en el 2027 después de las elecciones intermedias.

De igual manera, manifestó optimismo en que en las 32 entidades también alcanzarán la votación suficiente para seguir con vida ante los órganos electorales locales.

Villalobos encabezó en Mérida una jornada de afiliación cuya meta para fin de año en la entidad es captar a 20 mil nuevos militantes.

Afirmó que el tricolor es minucioso en la revisión y actualización de su padrón de militantes como disponen los nuevos lineamientos del INE.

Acusó a Morena de “piratearle” militantes, como se detectó en una revisión del listado donde se ubicaron en la base de datos del partido guinda a miles de priistas previamente registrados en la lista oficial del tricolor.

Al referirse a Yucatán, dijo que antes de 31 de marzo se alcanzará los siete mil.