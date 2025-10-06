Primer año de CSP concluye con un Zócalo repleto

Apenas subió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al templete para presentar su cierre de informe por su primer año de gobierno, y el Zócalo se fundió en aplausos, gritos, papelitos verde, blanco y rojo. La celebración fue casi total, con apenas algunas protestas dispersas entre el público y los inevitables apachurrones de la multitud.

Rodeada de los y las integrantes de su gabinete, sin sus secretarios Marcelo Ebrard ni Omar García Harfuch por compromisos previamente adquiridos, la presidenta celebró los programas sociales, la disminución de la pobreza de 13.5 millones de mexicanos, las modificaciones a la Constitución y la reducción de los homicidios, entre otros logros.

Las ovaciones se elevaron cuando expresó que quien traicione y robe al pueblo enfrenta la justicia.

Frente a la titular del Ejecutivo federal, en las primeras filas, escuchaban el mensaje los legisladores Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, y la diputada morenista Hilda Araceli Brown, protagonistas de recientes debates en la arena política.

Entre las lonas desplegadas en el Zócalo destacaron mensajes en favor de la transparencia y el combate a la corrupción.

Un Gerardo Fernández Noroña corrió para ocupar su lugar, porque llegó tarde, antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comenzara a hablar.

También se observaron banderas lilas y blancas con la imagen de Batman, como si fuera un llamado al rescate de México.

Una ola naranja “Fosfo, Fosfo”, que no eran militantes de Movimiento Ciudadano, acapararon gran espacio del Zócalo. Provenía de los y las docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aplaudieron cada acción en favor del magisterio.

Las protestas pro Palestina también se hicieron presentes. Integrantes de la Global Movement to Gaza a México exigieron, con una gran manta y bombas de humo verde y rojo, protección para los seis connacionales detenidos por autoridades israelíes.

Más de 400 mil personas llenaron el Zócalo

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que más de 400 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino.

En una tarjeta informativa, se detalló que las personas provenían de todas las entidades del país y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y que esta jornada estuvo caracterizada por el orden, la organización y el entusiasmo ciudadano.

Se añadió que el encuentro destacó por su amplia participación social, el ambiente de respeto y la expresión de apoyo y reconocimiento hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “cuya gestión ha contado con el respaldo y la confianza de la ciudadanía en esta primera etapa de su administración”.