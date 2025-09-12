Primer desfile de CSP inspira a mujeres

La trascendencia de las mujeres en los diferentes ámbitos y de la vida pública a lo largo de la historia de México quedó plasmada en la revista general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su participación en el desfile cívico-militar del próximo 16 de septiembre, donde destacó la presencia de estas en los múltiples contingentes y carros temáticos que desfilaron en el Campo Militar 1-A de la Sedena.

Alrededor de las 10:00 horas desfilaron con sus uniformes navales enfermeras, pilotos aviadoras, policías, cirujanas, dentistas, historiadoras, etcétera, quienes orgullosas y patrióticas corearon consignas y cantaron himnos al son de la música y de los tambores, demostrando su emoción por participar en el primer desfile encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para ellas, su actuación en los festejos patrios por el aniversario de la Independencia de México ante la primera presidenta de México significa el orgullo de representar a las Fuerzas Armadas y lo perciben como un evento “épico e histórico”.