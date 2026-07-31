Primer examen virtual deja 14 puntajes perfectos

En medio de las protestas tanto de aspirantes rechazados como de seleccionados en el primer examen virtual de ingreso a la licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 prevé emitir recomendaciones esta misma semana.

Incertidumbre

Ello derivado del incremento atípico de los puntajes perfectos documentado por numerosos especialistas, quienes han puesto en duda la certidumbre y transparencia de los resultados. En ese contexto, ¿cuántos fueron los puntajes perfectos registrados durante el examen de admisión 2026?

De acuerdo con diversos análisis realizados con base en cifras oficiales publicadas por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), este año se registraron 14 puntajes perfectos, es decir, más del triple que en 2025, cuando solo cuatro personas contestaron correctamente los 120 reactivos.

Según los datos, los puntajes perfectos ponderaron en la carrera de Médico Cirujano, donde se reportaron 10 casos: 9 en la Facultad de Medicina y 1 en la FES Iztacala. En tanto, el resto se distribuyó en Medicina, Veterinaria y Zootecnia, 1; Psicología, 1; Ciencias de la Computación, 1; e Ingeniería en Computación, 1.

Por su parte, el Colegio Nacional de Matemáticas (Conamat) reveló que para el Concurso de Ingreso a la Licenciatura 2026 se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen, lo que representó una tasa del 13.8 % de participación.