Primeras peregrinaciones llegan a la Basílica

La Basílica de Guadalupe comenzó a recibir a los primeros peregrinos que llegan desde diferentes estados de la República mexicana y países, para agradecer por favores cumplidos o pedir por algún milagro.

Con flores, veladoras, camisetas, cruces e imágenes de la Virgen de Guadalupe, los peregrinos llegan al recinto mariano previo a la celebración del 12 de diciembre, para cumplir sus promesas.

“El primer día uno empieza con mucho entusiasmo, con muchas ganas; el segundo se hace pesadito y al tercero ya muy cansado, pero es la fe lo que nos motiva”, dijo Uriel, mientras ingresa a la Basílica de Guadalupe. El joven de 21 años salió de Tlaola, Puebla, desde el domingo pasado, y tras casi una semana de caminata junto a su familia llegaron a La Villa.

Uriel comentó que es la primera vez que realiza esta peregrinación a pie; su motivación principal es agradecer a la Virgen de Guadalupe por su salud. “Uno piensa que ya no puede avanzar, mis pies ya no podían porque es cerros, montañas, piedras, pero con la fe en la Virgen María uno intenta y lo logra”, relató.