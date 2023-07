Principios y valores, los legados de la 4T: Adán

Adán comentó que en la actual administración se han fortalecido los programas sociales. Twitter

El ex secretario de Gobernación y aspirante a la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, expresó que los principios no se venden ni se cambian, pues son uno de los legados. En su segunda visita al estado de Veracruz, el ex gobernador de Tabasco no ocultó su beneplácito, incluso dijo sentirse “como en casa”, y al destacar que la ocurrida aquí fue su Asamblea Informativa número 104, y con ello, añadió, supera en 50 el número de recorridos de los otros aspirantes de Morena.

Por ello, el morenista insistió que en Córdoba, Veracruz, y en todo el país, “ya está soplando el viento del sureste y con ello se va a consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública del país, a partir de la continuidad con cambio y el relevo generacional”.

El político tabasqueño llamó a construir, desde el relevo generacional, “el siguiente paso de la Cuarta Transformación, a través del apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Resaltó que en la Cuarta Transformación se han establecido y fortalecido los programas sociales, en especial la Pensión Universal para los Adultos Mayores, programa que la oposición pretende eliminar.

Cancela eventos tras muerte de Daniel Flores

Luego del fallecimiento de Daniel Flores Nava en una avioneta que se desplomó en Veracruz, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que cancela los eventos que le restaban de este sábado.