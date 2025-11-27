Prioridad a inundaciones retrasa aumento a pensiones

Tras informar que el 13 de noviembre llegaron a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y de Palacio Nacional dos escritos distintos firmados por cinco mandos del Ejército en retiro, Claudio Ochoa Huerta dio a conocer el comunicado del Instituto Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas donde se anuncia a los militares en retiro que el incremento en sus beneficios económicos fue autorizado y será entregado en dos fases, debido a que se priorizó la emergencia por lluvias e inundaciones en cinco estados del país.

El periodista compartió en redes sociales el escrito y cuestionó “¿No que había dinero de sobra?”, esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay recursos suficientes para atender dichas emergencias como la ocurrida en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En el documento se detalla que el aumento se programó en dos fases “debido a la prioridad del Gobierno de la República para auxiliar a la población civil afectada ante la emergencia ocasionada por las intensas lluvias registradas en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, sin dejar de atender las necesidades de los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

En las dos fases se registran los siguientes aumentos:

Primera: aumento del cuatro por ciento mensual al personal de tropa, 1/er maestre, clases y marinería en situación de retiro y pensionistas, con retroactividad al 1º de enero de 2025; el cual fue aplicado el 1º de noviembre de 2025 a cada uno de los beneficiarios.

Segunda: incremento del cuatro por ciento al haber mensual, con misma fecha de retroactividad, al personal en retiro en las jerarquías de oficiales a general de división y de teniente de corbeta a almirante en situación de retiro y pensionistas, que será cubierto en los próximos días.

En su columna “Los mandos militares están enojados”, Ochoa Huerta explica que cada año, en octubre, los miembros del Ejército en retiro recibían un incremento retroactivo que ronda el cuatro por ciento. Lo llaman ajuste anual correspondiente por inflación, que está considerado dentro del presupuesto de egresos de la federación.