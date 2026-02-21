Prioriza Segob atención en zonas violentas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el gobierno federal ha reforzado la atención en las zonas con mayores índices delictivos en Guanajuato, como Celaya, León y Salamanca.

Lo anterior forma parte del primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad enfocado en atender las causas que originan la violencia.

Al presentar los avances, la funcionaria destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se determinó que Guanajuato sería una prioridad.

Detalló que las mesas de paz sesionaron de manera itinerante en las 10 regiones de la entidad, con la coordinación de los tres órdenes de gobierno. En total se realizaron 346 sesiones de la mesa estatal, una interestatal, dos interregionales y tres mil 441 regionales, donde se alcanzaron 730 acuerdos. Las reuniones fueron encabezadas por la gobernadora Libia Denis García Muñoz Ledo.

Rodríguez Velázquez informó que se crearon 273 Jornadas por la Paz y que este mes se instalarán los consejos de paz y justicia cívica. A través de estas acciones se promovieron actividades deportivas, culturales y artísticas en municipios con alta incidencia delictiva como Celaya, León y Salamanca.

En total, se brindaron 503 mil 21 servicios y trámites, como actas de nacimiento y la Clave Única de Población (CURP), además de otras gestiones. Se visitaron 84 colonias con 46 mil 120 recorridos casa por casa, se instalaron 77 comités de paz, se realizaron 108 ferias y se recuperaron 45 espacios públicos.

En Celaya se otorgaron 198 mil 247 servicios, con visitas en 36 colonias, la instalación de 34 comités de paz y la realización de 46 ferias; además, se recuperaron 19 espacios públicos. En León se brindaron 154 mil 453 servicios, se visitaron 20 mil 486 domicilios en 23 colonias y se recuperaron 14 espacios. En Salamanca se ofrecieron 143 mil servicios y trámites, se atendieron 25 colonias y se rescataron 12 espacios públicos.