Priscilla se degrada a tormenta tropical

Priscilla se degradó a tormenta tropical y mantenía su desplazamiento paralelo a la costa occidental de la península de Baja California.

El Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur informó que por su lejanía y debilitamiento, Priscilla ya no representaba riesgos mayores para la entidad, aunque se mantenía el pronóstico de lluvias para los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical perderá fuerza durante el jueves, y se prevé que para el viernes y sábado se degrade a postropical/remanente muy cerca del territorio de Punta Eugenia, en BCS.

Antes, el SMN informó que a las 15:00 horas del miércoles el sistema se localizó a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 13 km/h.

Los desprendimientos nubosos del ciclón generaron lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y ráfagas de viento de hasta 80 km/h en el sur de Baja California Sur.

Mientras, en las zonas costeras, ya se reportaba oleaje de entre cinco y seis metros de altura.