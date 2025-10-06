“Priscilla” se intensifica a huracán categoría 1

Por la tarde de ayer domingo 5 de octubre, la tormenta tropical “Priscilla” se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Su centro se localizó a 470 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se prevé que, durante las próximas horas, continúen las lluvias en los estados de:

Michoacán (costa y oeste) presentará lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros)

Jalisco lluvias intensas (de 75 a 150 mm), en Colima también con lluvias intensas (de 75 a 150 mm), Guerrero (costa y este) contará con lluvias intensas (de 75 a 150 mm) y Nayarit presentará lluvias muy fuertes

Las rachas de viento de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.