Prisión preventiva a excontador de Lozoya por fraude

Jorge Yáñez Polo, identificado como contador del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de su esposa Marielle Helene Eckes, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

En audiencia inicial, un juez de control determinó suficientes los datos de prueba presentados por el ministro Público Federal contra Yáñez Polo, a quien además se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó el martes que Jorge Yáñez Polo declaró en sus reportes fiscales anuales relativos al pago del Impuesto Sobre la Renta, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.

“Luego de la aprehensión, fue puesto a disposición de la autoridad competente y el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, aportó los datos de prueba que resultaron contundentes para obtener vinculación a proceso por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”, señaló el fiscal.

Las investigaciones de la FGR consideran a Yáñez Polo una figura de extrema confianza para el matrimonio Lozoya-Eckes al gestionar sus finanzas personales, así como sus empresas.

Se le identifica como propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., el cual habría utilizado para llevar la contabilidad personal del matrimonio.