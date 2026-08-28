Prisión preventiva a hombre que busca silenciar a reportero

La Fiscalía General del Estado dio a conocer la vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos cometidos contra la libertad de expresión y amenazas de José “N”, al que le dictaron como medida cautelar prisión preventiva en el reclusorio Goros Dos de la ciudad de Los Mochis.

A través de testimonios, se acreditó que José “N” presuntamente ofreció dinero para privar de la vida al periodista del municipio de Ahome, por lo que este presentó la denuncia respectiva. Una vez que se integró la carpeta de investigación 5438/2025, esta se judicializó.

Con fecha 24 de agosto de este año, elementos de la Unidad Especializada ejecutaron el mandamiento de un juez y lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.