Prisión preventiva para asesino de delegado de FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jareth “N”, probable responsable del homicidio del fiscal federal del Estado, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Hernández Rojas fue detenido el pasado 8 de agosto en la ciudad de Reynosa, en flagrancia respecto a armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga. La aprehensión se obtuvo con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas.

En audiencia, el juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad y dictó auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano, así como cuatro meses de investigación complementaria.