Procesan a 13 militares por homicidio de menores

A casi 11 meses de que Leidy y Alexa fueran privadas de la vida por elementos del Ejército, 13 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron vinculados a proceso por el homicidio de las dos niñas, de 11 y siete años, así como por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 y dos adultos más, todos integrantes de la misma familia, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En un comunicado, la ONG señaló que esta resolución judicial marca un paso importante en un caso que evidencia los riesgos del uso arbitrario de la fuerza en contextos de militarización.

Precisó que los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa, cuando la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela y, al percatarse de un bloqueo en la carretera, decidió regresar a su casa.

Sin previo aviso ni justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército, que circulaba en el carril contrario, abrió fuego contra la camioneta.

Desde el momento de los hechos, la familia denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza y, acompañada por el Centro Prodh, ha impulsado acciones frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales para exigir acceso a la justicia.

El 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas de que se habían ejecutado órdenes de aprehensión contra los 13 elementos del Ejército.

Las defensas de los elementos, incluida la Defensa de Oficio Militar, argumentaron que los militares actuaron bajo un contexto de violencia y nerviosismo en Sinaloa.

Sin embargo, el Juez de Control, Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, dictó un auto de vinculación a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa bajo la figura de dolo eventual, considerando que los militares contaban con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza, existía alta previsibilidad del resultado letal y no se actualizó ninguna causal de exclusión de responsabilidad.