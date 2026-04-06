Procesan a Bermúdez por desaparición

Un juez de Control de Tabasco ratificó la prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso al presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, por el delito de desaparición forzada.

También fijó un plazo de dos meses a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el cierre de la investigación complementaria, informaron fuentes ministeriales locales.

Tras vencerse la ampliación del plazo constitucional con la finalidad de resolver su situación jurídica, Bermúdez Requena compareció este sábado en continuación de la audiencia inicial, conectado por videoconferencia desde el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde se encuentra preso desde mediados del año pasado.

Podría enfrentar 60 años de prisión

De encontrarse culpable, el exfuncionario podría ser condenado hasta por 60 años de prisión. La autoridad judicial determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá privado de su libertad.

Es importante señalar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión. Dicha sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino; además, de comprobarse la responsabilidad de un servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública hasta por el doble del lapso de la privación de la libertad impuesta.