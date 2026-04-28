Procesan a Cole Allen por intento de asesinato

Cole Allen, acusado por el tiroteo en una gala mediática a la que asistió Donald Trump este fin de semana, fue imputado en un tribunal por intento de asesinato del presidente y dos cargos relacionados con armas de fuego.

El hombre de 31 años enfrenta una pena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante el incidente del sábado en la cena de la White House Correspondents Association.

Allen, vestido con un mono azul, no se declaró culpable durante la audiencia en un tribunal federal y quedó detenido a la espera de su próxima comparecencia.

Los fiscales indicaron que Allen portaba una escopeta de acción de bombeo, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó atravesar el dispositivo de seguridad en el Hilton Washington DC National Mall The Wharf.

La Casa Blanca atribuyó la violencia a un “culto de odio de izquierda”, apuntando contra dirigentes demócratas que han acusado a Trump de buscar concentrar poderes autoritarios.