Procesan a esposa de Pedro Sánchez

Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue acusada formalmente de corrupción tras una investigación de varios años, según una resolución judicial publicada el lunes.

Este es uno de los casos de corrupción que han salpicado a la familia del líder socialista y a sus antiguos aliados.

El caso gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que fue codirigida por Gómez y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.

El juez Juan Carlos Peinado imputó a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, según un auto fechado el 11 de abril al que AFP tuvo acceso el lunes.

“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez.

Ahora corresponde a los tribunales decidir si Gómez, de 55 años, enfrentará juicio.