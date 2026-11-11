Procesan a estudiante por presunto feminicidio

Un juez de Control vinculó a proceso a un hombre identificado con las iniciales C. F. C., por su probable responsabilidad en el feminicidio de una joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien fue localizada sin vida el pasado 31 de octubre en un domicilio de la colonia Los Sabinos de Tulancingo, Hidalgo.

El presunto responsable también es estudiante de la máxima casa de estudios de la entidad. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que obtuvo el auto de vinculación a proceso contra el imputado.

La víctima fue localizada en una vivienda y presentaba diversas lesiones que le ocasionaron la muerte. En el lugar fue detenido C. F. C., señalado por su probable participación en los hechos.

El estudiante fue puesto a disposición del Ministerio Público y, durante la audiencia inicial, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su situación jurídica se aplazó hasta el vencimiento del plazo de 144 horas.