Procesan a juez que otorgó amparos a Cabeza de Vaca

Un juez federal vinculó a proceso al exjuez Juan Fernando Alvarado López, señalado por presuntamente haber favorecido de manera irregular al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente considerado prófugo de la justicia mexicana por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico ilegal de hidrocarburos y extorsión.

Fuentes judiciales señalaron que el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, dictó a Alvarado López auto de vinculación a proceso en la causa penal 45/2026, por el delito contra la administración de justicia, previsto por el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.

De acuerdo con información judicial, el proceso penal contra el eximpartidor de justicia Alvarado López deriva de las resoluciones emitidas en 2024, cuando concedió una suspensión provisional al exmandatario tamaulipeco dentro del juicio de amparo 417/2024, medida que, entre otras cosas, obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a registrarlo como candidato a diputado federal plurinominal, pese a existir una orden de aprehensión vigente en su contra.

La causa penal contra García Cabeza de Vaca fue iniciada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del expediente 51/2024, radicado ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En ese contexto, el entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, concedió medidas cautelares a favor de García Cabeza de Vaca que más adelante fueron señaladas como ilegales.