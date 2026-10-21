Procesan a responsables de muerte de fotoperiodista

Tras reiterar que la madrugada de ayer martes se logró la vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo del fotoperiodista Miguel Ángel de siete personas físicas y tres empresas en el Axe Ceremonia en el 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) indicó que en la indagatoria se permitió identificar los ámbitos de responsabilidad en la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de las estructuras.

Mediante un comunicado, la institución capitalina destacó que “entre los hallazgos se encuentra un dictamen en materia mecánica forense que determinó que la plataforma elevadora que cayó sobre las víctimas fue utilizada para funciones para las que no había sido diseñada”.

La FGJ detalló qué empresas, quiénes y responsabilidades que imputó ante el juez quien los vinculó al proceso. En total, fueron 10.

Como medidas cautelares, el juez determinó que las siete personas físicas deberán presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México y tendrán prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas.