Procesan a sacerdote por pederastia agravada

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Enrique “N”, identificado como sacerdote, por el delito de pederastia agravada, cometido contra una adolescente de 17 años en la alcaldía Cuauhtémoc.

En audiencia del 14 de julio, la fiscalía capitalina formuló la imputación y presentó los datos recabados.

El juez determinó vincular a proceso a Enrique “N”, le impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGJ-CDMX, la investigación comenzó el 4 de junio de 2026, tras la denuncia presentada por la madre de la víctima.

El 8 de enero de ese mismo año la madre encontró en el teléfono celular de su hija conversaciones de contenido sexual con un contacto identificado como “Winnie Poo”.

La adolescente señaló que dicho contacto correspondía a Enrique “N” y que la habría obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones.

Con base en entrevistas, dictámenes periciales y labores de seguimiento técnico, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron obtener una orden de aprehensión.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden el 9 de julio de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc.