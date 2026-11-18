Tres adolescentes enfrentarán un proceso judicial por acercar un vape a una niña de dos años en Hermosillo.

El caso de la infante, a quien presuntamente hicieron utilizar un dispositivo de vapeo y cuya grabación fue difundida en redes sociales, se encuentra resuelto en cuanto a la identificación de las probables responsables y ya fue judicializado por los delitos de maltrato infantil, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez, Fiscal General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

Los hechos fueron ocurridos en una funeraria mientras los padres de la niña acompañaban a familiares durante un servicio fúnebre.

Explicó que, en esas circunstancias, se solicitó a una de las adolescentes cuidar momentáneamente a la pequeña, sin embargo, presuntamente le acercó un dispositivo de vapeo para que lo utilizara, mientras otra grababa la acción y una tercera participaba, conducta que posteriormente fue difundida en plataformas digitales.