Procesan a tres implicados por muerte de menor

Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso por el delito de secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo, en agravio de Fernando, el niño de cinco años, quien fue hallado sin vida el 4 de agosto pasado en una vivienda de la colonia ejidal El Pino de Los Reyes La Paz, a los tres imputados, integrantes de una familia.

El impartidor de justicia además determinó la medida cautelar de prisión preventiva a Ana “N”, Ana Lilia “N” y Carlos “N” y estableció un plazo de dos meses, que se cumplen el 13 de octubre para el cierre de la investigación complementaria.

Esta es la segunda vinculación a proceso que se les aplica a los tres presuntos responsables de la muerte de Fernando. La primera fue el lunes pasado, cuando otro juez inició proceso legal en su contra por el delito de desaparición de persona, en agravio del menor.

Durante la audiencia que se realizó en la Sala 8 de los Juzgados de Control del Penal Neza Bordo, que duró dos horas 10 minutos, la juez reclasificó el delito de secuestro que cause la muerte del menor imputado por la Fiscalía Estatal, por el de “secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo”.