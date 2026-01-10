Procesan y ratifican prisión a El Sagitario

Un juez de control vinculó a proceso a cuatro presuntos integrantes de los Beltrán Leyva, entre ellos Pedro Insunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como operador del narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, por delitos contra la salud y posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, les ratificó la prisión preventiva de oficio quedando presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en continuación de la audiencia de imputación celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Pedro Insunza Noriega, Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong fueron detenidos a finales de diciembre pasado, durante un cateo de elementos de la SSPC y de la Marina en un domicilio de la capital sinaloense.