Producen casi cuatro millones de micas para votar

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, al 21 de agosto, ha producido 3 millones 989 mil 321 de credenciales para votar (CPV), incluidas las correspondientes a mexicanos residentes en el extranjero, de las cuales 3 millones 897 mil 315 ya han sido embarcadas para su distribución.

A través de un comunicado, explicó que también normalizó el proceso de producción de la CPV y afirmó que, a partir de este 24 de agosto, restableció el plazo ordinario de nueve días naturales como máximo para ponerla a disposición de la población en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

Estabilización

Detalló que la normalización es resultado de la estabilización de las diferentes etapas de producción y distribución del nuevo modelo de la CPV, así como de las acciones implementadas por el instituto para atender el excedente generado durante el periodo de transición, el cual fue abatido desde el pasado 6 de julio.

Precisó que conforme se estabilizaron la producción y la distribución, el INE redujo gradualmente los tiempos, pues a partir del 27 de julio el plazo disminuyó a 15 días naturales; el 3 de agosto a 12 días y, a partir de este 24 de agosto, regresó a nueve días naturales como máximo, plazo ordinario previo a la transición de los contratos del servicio de producción.

En ese sentido, enfatizó que a lo largo de las distintas etapas de este proceso se mantuvo informada a la ciudadanía sobre los plazos correspondientes para disponer de su credencial para votar.

Adicionalmente, destacó que mantiene mecanismos de control para monitorear el envío de las credenciales a los 527 puntos de distribución activos y dar seguimiento al tiempo que transcurre entre su envío y la recepción y lectura en los MAC, momento a partir del cual quedan disponibles para su entrega a la ciudadanía.

“Con la normalización de la producción, el abatimiento del excedente acumulado y el restablecimiento del plazo ordinario de nueve días naturales máximo, el instituto consolida la operación y producción del nuevo modelo de la credencial para votar”, dijo.