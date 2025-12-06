Productores anuncian que concluyen movilizaciones

Tras avalarse en el Congreso y haber sido turnada al Ejecutivo la reforma que expide la nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, productores del campo anunciaron un “receso estratégico” y que la “jornada histórica de movilización concluye”.

“Hemos sido escuchados. Hacemos un receso estratégico para volver a nuestras raíces y recargar fuerzas.

“Que quede claro: Volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización ante cualquier imposición que amenace al campo y al volante”, dijeron integrantes del Movimiento Agrícola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

El productor René Almeida indicó que aunque no están conformes con la Ley, “tenemos que trabajar y colaborar con ella”.

Por la madrugada del viernes sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y señalaron que hay oportunidad de colaborar en aportaciones para la construcción del reglamento de la Ley.

Hicieron un llamado a que los productores asuman su responsabilidad y al gobierno a que “corte el cordón umbilical” para mejor apoyo al campo.

Liberan cruces fronterizos en Ciudad Juárez

Así también, los agricultores del noroeste de estado liberaron el bloqueo en los cruces internacionales de carga, que mantenían desde el martes pasado.

Los agricultores agradecieron a los transportistas por aguantar la jornada de protesta, la cual en esta ocasión fue por más de 50 horas.

Seguirá diálogo: Segob

Por otra parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que el Gobierno Federal mantendrá mesas de trabajo con transportistas y productores para llegar a buenos acuerdos.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria destacó que México es de los pocos países en el mundo que entregan apoyo en fertilizantes a los productores.

“Seguir trabajando nosotros en Gobernación, seguir atendiendo las mesas como lo hemos venido haciendo para que lleguen a buenos acuerdos con los expertos en los temas que trabajan en el gobierno mexicano, y que pues si dan un gran apoyo al campo mexicano”.

En Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el Gobierno de México continuará entregando apoyos a transportistas y productores para fortalecer el campo mexicano.