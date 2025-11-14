Productores celebran aranceles al azúcar

La Asociación Local de Productores de Caña de Azúcar (ALPCA) de la CNPR afirmó que la imposición de aranceles de entre 156 y 210.44 % a las importaciones de azúcar, significa una certeza y un orden en la comercialización del endulzante.

Pedro Campo Álvarez, presidente de la ALPCA, perteneciente a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), consideró que la decisión del Gobierno de México es una medida que da viabilidad y certeza en la producción de caña. “Nos da seguridad de que vamos a poder tener una zafra con un precio mejor, y de ahí tener una estabilidad en la comercialización del azúcar”, dijo Campo Álvarez.