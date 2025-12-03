Productores continúan bloqueando carreteras

Este martes 2 de diciembre, productores del campo continúan con las protestas en carreteras de diferentes estados como parte de las acciones de protesta en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Hasta este momento las manifestaciones son pacíficas y no se realizan bloqueos totales.

Zacatecas

La movilización que realizan integrantes del Grupo de Productores de Zacatecas inició el lunes, hicieron acto de presencia con tractores que colocaron sobre las casetas de peaje en el municipio de Calera, así como en la Osiris-Cuauhtémoc que conecta con el estado de Aguascalientes; y en Las Arcinas, en el tramo Trancoso-Ojocaliente, sobre la carretera 49 que conecta con San Luis Potosí.

Los manifestantes informaron que este día se flexibilizó la protesta, por ello, dejaron libre la circulación en uno de los carriles en todo lo puntos carreteros, porque tampoco quieren afectar a la ciudadanía, sin embargo, advirtieron que estarán atentos al avance de las negociaciones que sus representantes mantienen a nivel nacional.

Bloquean cruces internacionales

Un grupo de productores sostienen una manifestación pacífica en los cruces internacionales de carga de Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la discusión que se realiza hoy por la Ley de Aguas Nacionales.

Se trata de agricultores y productores del estado de Chihuahua provenientes de municipios como Galeana, Janos, Benito Juárez, Ascención, Buenaventura, Casas Grandes, entre otros.

Según comentaron la manifestación forma parte de las acciones que estarán realizando para apoyar a sus compañeros que viajaron este día a la Ciudad de México y estar en la discusión de la Ley del Agua.

Señalaron que con ello le muestran a los senadores y diputados que están unidos como productores y agricultores, sin embargo, no cerrarán los cruces internacionales ni de carga ni comerciales en Ciudad Juárez.

Los manifestantes llegaron con maquinaria y unidades, ya que, de no llegar a acuerdos favorables para el campo y el agua, estarían bloqueando de nueva cuenta los cruces como la semana pasada.