Productores de ajonjolí bloquean carretera

Por segundo día, los productores de ajonjolí bloquearon la carretera Costera 200 en el sub tramo Salina Cruz-Huatulco, cerca de la población de Morro Mazatán. Demandan que las autoridades gestionen mejores precios ante intermediarios.

El cierre carretero dejó a cientos de personas varadas sobre la costera el fin de semana, sobre todo porque el jueves los campesinos cerraron el paso vehicular hacia ambos sentidos, molestos porque ninguna autoridad se acercó a dialogar.

A un costado de la Costera 200, doña Eulalia Romero acusó que las autoridades del sector agropecuario no tienen interés para apoyar al campo de Oaxaca. Así, es imposible pensar en que alcancemos la famosa soberanía alimentaria, indicó.

Los campesinos, explicaron que ya informaron a los funcionarios de Oaxaca que producir un kilogramo de ajonjolí cuesta arriba de 20 pesos, pero los coyotes o intermediarios insisten en comprar nuestras cosechas en 18 pesos.

En las comunidades que siembran ajonjolí, que pertenecen a municipios de la Costa y del Istmo, como Santiago Astata y San Pedro Huamelula, Mixtequilla y Tehuantepec, tienen más 200 mil toneladas para vender.

Los campesinos advirtieron que, si el gobierno mantiene esa actitud cómplice con los “coyotes” o “intermediarios”, mantendrán las protestas. No vamos a permitir más burlas, dijeron, en espera que logren mejores precios.