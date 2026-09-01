Productores de EE. UU. esperan fallo de Economía

Los productores de cerdo esperan que la Secretaría de Economía (SE) dé a conocer el fallo preliminar de la investigación contra la carne de porcino estadounidense, el cual debió conocerse en mayo pasado, dijo el presidente de la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex), José Luis Pérez.

Desde mediados de diciembre, el Gobierno de México analiza si el cárnico americano entra al mercado mexicano por debajo del precio real.

“Los precios de las importaciones de 2024 y 2025 fueron 32 % menores a los precios de comercialización de la carne mexicana”, explicó.

Tratado

Este retraso podría deberse a que la dependencia se concentra en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Creemos que el tema del T-MEC les ha quitado tiempo para dedicarle a este asunto particular; entendemos la complejidad, pero eso no elimina la urgencia que tenemos” de que se resuelva la investigación.

Comentó que “si la propia secretaría encontró los elementos para abrir la investigación, pues se necesita que concluya esta etapa para la certeza a todos las partes”.

El 15 de diciembre, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la “Resolución por la que se aceptan las solicitudes de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia”.

La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) dijo que hay un incremento de las importaciones totales de carne de cerdo, sobre todo de Estados Unidos, un país que participa con el 86 % del total del cárnico de porcino que entra al país.

“Los precios de las importaciones investigadas se situaron, durante el periodo analizado, por debajo del precio promedio de las ventas al mercado interno de la rama de producción nacional, con márgenes de subvaloración en promedio de 32 % y 4 % respecto al precio de las importaciones originarias de otros países, situación que se reflejó en no permitir a la rama de producción nacional incrementar su precio en el mercado”, expuso la UPCI en diciembre del año pasado.

Pérez dijo que otro de los temas que les afecta es la decisión de la Secretaría de Economía de permitir la entrada de carne de porcino de países como Brasil, mediante un cupo de importación.