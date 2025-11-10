Productores exigen blindar la producción avícola

La Asociación de Avicultores de Yucatán señaló que es urgente fortalecer la vigilancia sanitaria para blindar la producción en el estado y así mantener el estatus sanitario.

Al respecto, Jorge Puerto Cabrera, presidente de la Asociación de Avicultores de Yucatán, precisó que la entidad se mantiene como el mayor productor de pavos en el país, con 500 mil toneladas al año y en el quinto lugar de producción de pollo y huevo, con 90 mil cajas de huevo a la semana y de 2 millones y medio de pollos a la semana.

“Por ello, es necesario modernizar los protocolos y mejorar las condiciones del personal encargado de la inspección”, puntualizó.

Evitar enfermedades

Añadió que los productores solicitaron mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad animal para mantener el estatus sanitario del estado, “pues la vigilancia actual no es suficiente para prevenir brotes de enfermedades, como la influenza aviar”.

Indicó que en 2022 se registró un brote de influenza que afectó gravemente a los avicultores del estado, pues se dejaron de producir 5 mil cajas diarias de huevo y el precio del producto se disparó porque tuvo que traerse de otros estados”.

Aseguró que las casetas de inspección sanitaria se encuentran en malas condiciones y que los inspectores carecen de incentivos y equipamiento adecuado.

Ante este panorama, propuso la creación de una póliza de seguro de contingencia sanitaria para pequeños y medianos productores, a fin de proteger su actividad ante posibles brotes de enfermedades.