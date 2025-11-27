Productores ingresan al recinto en comparecencia

Un grupo de productores agrícolas de varios estados logró ingresar al pleno del Senado de la República cuando terminaba la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para buscar una interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuatro dirigentes ingresaron con el apoyo de senadores de oposición y por 10 minutos estuvieron debajo de la tribuna, ello mientras la funcionaria federal se despedía de los senadores.

Buscan otro interlocutor

En entrevista posterior, Horacio Gómez Carranza, dirigente agrícola de Baja California, dijo que buscaban que Ariadna Montiel, por su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, sería una interlocutora válida y confiable, ello ante el silencio y la falta de operación política del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quien no opera ningún acuerdo, ni tiene voluntad de resolver la crisis.

“Creemos que la presidenta desconoce la situación, que hay un teléfono descompuesto en el gobierno, ello frente a esta crisis del campo y por esto buscamos una nueva interlocución”, indicó.

Los dirigentes de los productores manifestaron que se mantendrán los 40 bloqueos carreteros en el país.