Productores liberan casetas en la México-Nogales

Los productores del campo que se mantenían en cuatro casetas de cobro desde inicio de semana y mantenían solo levantadas las plumas para dar un tránsito libre, aceptaron abandonarlas para asistir a una reunión, a celebrarse en la Ciudad de México, para definir los apoyos federales y estatales que se darán a la cosecha de maíz.

A invitación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de asistir a una reunión que él encabeza, los hombres del campo determinaron abandonar su movimiento bajo el criterio que de no llegar a un acuerdo volverán a encauzar nuevas tomas de casetas.

El gobierno del estado divulgó un breve comunicado en el que dio a conocer que se espera que el próximo martes queden definidos los montos de apoyos que se van a canalizar por parte de la federación y del estado, para fijar un precio atractivo a la tonelada de maíz a cosecharse en Sinaloa.

Los productores del campo aceptaron la invitación y abandonaron, en forma momentánea, su lucha.